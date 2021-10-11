В Star Wars: The Old Republic к юбилею меняют боевую систему
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На тестовых серверах Star Wars: The Old Republic появилась обновлённая боевая система и изменения в подклассах Наёмника, Джаггернаута, Мародёра и Энерготехника. BioWare рассказала об этом в блоге в Steam.
Что нового?
- Изменённая боевая система направлена на упрощение понимания игры за различные классы. Поэтому навыков станет меньше, но они станут больше отличаться друг от друга — игроки смогут обстоятельнее подходить к выбору нужных и к их прокачке;
- Если ранее игроки выбирали продвинутый класс с десятого уровня, то теперь это может будет делать с первого;
- Использующие Силу классы ограничат в выборе фракций, однако позже им будут доступны не только навыки добра, но и зла.
BioWare уже собиралась закончить поддержку MMORPG, но после провала Anthem студия решила вернуться к условно-бесплатной игре по «Звёздным войнам» — возможно, в ближайшие годы игру активно расширят и улучшат. Кто знает, может и на консолях выпустят.
В конце 2021 года Star Wars: The Old Republic получит крупное обновление Legacy of the Sith. По словам авторов, оно ознаменует 10-летие игры и добавит массу контента — новую сюжетную линию, улучшенный редактор персонажей, повышение максимального уровня и многое другое.
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