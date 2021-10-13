В Call of Duty: Warzone бесплатно добавили оружие времён Второй мировой войны из Vanguard

В боевой пропуск шестого сезона Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone добавили 24 предмета из грядущей Vanguard. Их можно получить полностью бесплатно.

Разработчики добавили несколько видов оружия времён Второй мировой с разным дизайном:

Bonerattler STG 44 (7 модификаций) – доступна на 24-м уровне

(7 модификаций) – доступна на 24-м уровне Warning Track STG 44 (10 модификаций) – доступна на 64-м уровне

(10 модификаций) – доступна на 64-м уровне White Obsidian M1 Garand (8 модификаций) — доступна на 34-м уровне

(8 модификаций) — доступна на 34-м уровне Heirloom M1 Garand (8 модификаций) — доступна на 72-м уровне

При этом изменять вооружение до релиза Call of Duty: Vanguard не дадут, поэтому придётся бегать с заранее предустановленными прицелами и мушками. Как и в предыдущие годы, оружие, операторы и другой контент будут доступны в обоих шутерах одновременно.

Также в боевом пропуске появились: жетоны опыта, новые визитные карточки, эмблемы, спреи, талисманы для оружия, наклейки и аксессуары для часов.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября. Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее Activision опубликовала обращение к читерам. Судя по всему, уже сегодня авторы Warzone расскажут о новом античите или других мерах по борьбе с нечестными игроками.