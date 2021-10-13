В Football Manager 2022 улучшат коммуникацию и добавят новую механику трансферного окна

Авторы Football Manager 2022 рассказали об особенностях игры. Среди них: новые функции для коммуникаций персонала и механика последнего дня перед закрытием трансферного окна.

По словам разработчиков, они использовали опыт ведущих футбольных экспертов для улучшения механики последнего дня перед закрытием трансферного окна. Благодаря этому менеджеры будут лучше информированы о последних заключённых сделках и предложениях агентов.

Также были усовершенствованы рабочие коммуникации внутри тренерского штаба. В Football Manager 2022 менеджеры имеют возможность воспользоваться советами своей команды во время совещания и оценить новые функции, призванные с максимальной пользой реализовать все возможности персонала.

5 октября SEGA и Sports Interactive рассказали про особенности симулятора. Новая часть Football Manager поможет игрокам более детально углубляться в анализ данных и опробовать свежий движок.

Релиз игры состоится 9 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series, iOS и Android, а позже и на Nintendo Switch На Xbox и ПК новинка сразу попадёт в Xbox Game Pass.