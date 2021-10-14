EA удалит из Madden NFL 22 тренера из-за расистских высказываний 10-летней давности

Electronic Arts уберёт из Madden NFL 22 тренера Джона Грудена. Причина — электронные письма 10-летней давности, в которых Груден очень часто применял расистские и гомофобные высказывания.

Компания приняла решение удалить Грудена из симулятора американского футбола, чтобы поддерживать инклюзивность, равные права людей и справедливость. Тренера заменят общим подобием без использования реальных имени и внешности.

После опубликованных обвинений Джон Груден покинул пост главного тренера клуба «Лас-Вегас Рэйдерс», в котором работал с 2018 года. По словам мужчины, ему очень жаль, что подобное произошло.

Я ушёл с поста главного тренера команды Las Vegas Raiders. Я люблю Raiders и не хочу, чтобы на меня отвлекались. Спасибо всем игрокам, тренерам, персоналу и фанатам. Мне очень жаль, я никому не хотел причинить вреда.

Madden NFL 22 вышла в августе 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.