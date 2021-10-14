Наконец-то представлен Hazard Zone для Battlefield 2042 — трейлер и детали

EA провела показ режима Hazard Zone для Battlefield 2042, который с самого анонса в июне называли «напряжённой битвой отрядов» и «переосмыслением мультиплеера». Всё это в духе Battlefield, но подробности утаивали до сегодняшнего дня.

Как оказалось, основная суть режима — собрать на карте нужные сведения и успешно провести их эвакуацию. Убивать противников, которыми будут как патрули ботов, так и другие отряды, совершенно необязательно. Более того, за это даже не дают награды вроде опыта. Разве что можно забрать чужую экипировку и нужные данные.

Цель — вывести как можно больше сведений из упавших спутников. В каждом матче всего две точки для эвакуации, и они доступны лишь временно. С одной зоны может уйти только один отряд, тогда как остальным придётся бороться за вторую эвакуацию. При этом проиграть могут все, если не успеют уйти.

При успешной эвакуации все в отряде получат виртуальную валюту (кредиты тёмного рынка) и опыт — их размеры зависят от количества унесённых сведений. Если отряд ушёл с голыми руками, то он ничего и не получит. Если не успеть эвакуироваться с данными на руках — их не учтут.

Кредиты можно тратить на тёмном рынке на улучшение экипировки и покупку тактических улучшений вроде увеличения вместительности патронов, ускорения восстановления здоровья, возрождения погибших солдат, установку сканеров, инсайдерских сливов, страховки на классы и тому подобное.

При убийстве член отряда не сможет автоматически возродиться, его придётся «выкупать» выжившим членам отряда — похожим образом сделано в той же Apex Legends.

Разработчики отметили важность подборки специалиста и экипировки перед матчем, а также изучения местности перед высадкой. Спутники с данными не отмечаются на карте, их придётся искать при помощи специального сканера. Он работает даже в случае, если противники забрали данные и идут к точке эвакуации. Вдобавок спутники падают прямо во время матча с орбиты, поэтому стоит следить за небом над головой.

На PS5, Xbox Series и ПК на карту высаживаются восемь отрядов, а на PS4 и Xbox One — шесть.

Уникальных карт для Hazard Zone не запланировано — сражения проходят на локациях из классического мультиплеера. На релизе 19 ноября таких будет семь. По слухам, если режим не снискает популярности, то DICE сделает из него стандартную королевскую битву.

Другие детали

В одном отряде не могут быть одинаковые специалисты

Матчи длятся от 5 до 20 минут

Прокачка общая с основным мультиплеером игры

По мере продвижения матча погодные условия будут ухудшаться.

Тёмную зону» из The Division, где игрокам тоже необязательно убивать друг друга — важно эвакуировать различные предметы. В Escape from Tarkov. Глобально режим больше всего напоминает «» из The Division, где игрокам тоже необязательно убивать друг друга — важно эвакуировать различные предметы. В Battlefield 2042 , как и в The Division, при запуске эвакуации все отряды получат соответствующее уведомление, поэтому придётся ещё и держать оборону. Но режим явно вдохновлён и

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября, но уже 10-го числа подписчики EA Play смогут начать 10-часовой пробник.

Постер режима