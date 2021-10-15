Постеры второго сезона «Ведьмака» от Netflix с Геральтом и Йеннифэр

Netflix показала свежие постеры второго сезона «Ведьмака», релиз которого состоится 17 декабря. На одном изображён Геральт, а на другом — Йеннифэр.

«Суждено защищать» (Геральт)

«Суждено выживать» (Йеннифэр)

Второй сезон «Ведьмака» состоит из 8 серий — традиционно они выйдут все сразу.

По сюжету Геральт привозит Цири в Каер Морхен на обучение ведьмачьему ремеслу, а Йеннифэр вместе с Фрингильей Виго попадёт в плен после битвы при Содденском холме. Книжной основой сценария стали книги Анджея Сапковского «Кровь эльфов» и «Час Презрения», а также как минимум один рассказ из сборника «Меч Предназначения».

Первый сезон «Ведьмака» вышел в декабре 2019 года и получил смешанные отзывы: критики и зрители отмечали изменённый канон, комичный дизайн брони Нильфгаардской армии и непонятную подачу сюжета. Но это не помешало шоу стать популярным — по нему даже успели выпустить аниме-приквел.