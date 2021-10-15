Первую Dying Light улучшат для PS5 и Xbox Series

Techland сообщила о работе над некстген-патчем для первой Dying Light. Игроки просили разработчиков зомби-экшена добавить поддержку разрешения 4K и 60 FPS, и, видимо, это всё же произойдёт.
Подробностями апдейта авторы не поделились, но обещали сделать это в ближайшее время. Повышенные разрешение и частоту кадров можно ждать наверняка, но что добавят ещё — неизвестно. Возможно, прицепят и функционал DualSense на PS5, если это нечто большее, чем просто патч.
Techland планирует обновить Dying Light для новых консолей в рамках своей стратегии по поддержке игры. С самого релиза, который произошёл в 2015 году, разработчики активно выпускают для экшена платный и бесплатный контент.
Игроки надеются, что такая же поддержка будет и у Dying Light 2. Её релиз состоится 4 февраля 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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