Как бы выглядела «Игра престолов» на PS1? Фанат сделал и показал

Разработчик под ником Anders сделал небольшой проект по известному сериалу «Игра престолов» — он выполнен в стиле игры для первой PlayStation. Забавная деталь — загрузочный экран сопровождается вращающейся головой Неда Старка из шоу.
В показанном отрывке стражник бежит по Королевской гавани и спасается от дракона. В последний момент персонаж успевает увернуться от огня и поднимается на башню с баллистой, чтобы убить огнедышащее чудовище. Фрагмент демонстрирует простенький геймплей: нужно наводить прицел на дракона и стрелять. Перезарядка занимает пять секунд.
Во время обстрела с персонажем разговаривает другой стражник и просит не убивать дракона, а спасаться самому, ведь «все мы пешки в этой игре».
Пользователи оценили проект и выразили желание получить полноценную игру по известному сериалу. Кто-то даже пошутил, что это выглядит лучше, чем восьмой сезон «Игры престолов».
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