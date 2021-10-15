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Как бы выглядела «Игра престолов» на PS1? Фанат сделал и показал

Как бы выглядела «Игра престолов» на PS1? Фанат сделал и показал
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Разработчик под ником Anders сделал небольшой проект по известному сериалу «Игра престолов» — он выполнен в стиле игры для первой PlayStation. Забавная деталь — загрузочный экран сопровождается вращающейся головой Неда Старка из шоу.

В показанном отрывке стражник бежит по Королевской гавани и спасается от дракона. В последний момент персонаж успевает увернуться от огня и поднимается на башню с баллистой, чтобы убить огнедышащее чудовище. Фрагмент демонстрирует простенький геймплей: нужно наводить прицел на дракона и стрелять. Перезарядка занимает пять секунд.

Во время обстрела с персонажем разговаривает другой стражник и просит не убивать дракона, а спасаться самому, ведь «все мы пешки в этой игре».

Пользователи оценили проект и выразили желание получить полноценную игру по известному сериалу. Кто-то даже пошутил, что это выглядит лучше, чем восьмой сезон «Игры престолов».

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