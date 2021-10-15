Управление из GTA 5 и новая графика: утечка про ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas

Пользователи GTA Forums нашли множество сведений про грядущие ремастеры Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Насколько они правдивы — пока неизвестно.
К примеру, на странице технической поддержки якобы сообщалось о том, что все три игры получат полностью новое освещение, обновлённое окружение, текстуры повышенного разрешения, увеличенную дальность прорисовки и, что самое важное, управление и стрельбу в стиле Grand Theft Auto 5.
Вдобавок в базе данных Steam обнаружили все три ремастера— изначально сообщалось о релизе на ПК только в магазине Rockstar.
Обложки
На сайте Rockstar также нашли обложки каждой из трёх частей.
Вдобавок появились системные требования трилогии — забавно, но они выше GTA 5. Их опубликовал тот же источник, что рассказал про графические навороты.
Минимальные требования
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-2700K или AMD FX-6300
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 45 ГБ.
Рекомендуемые требования
- Процессор — Intel Core i7-6600K или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570
- Оперативная память — 16 ГБ.
Неизвестно, когда уже Rockstar поделится официальными подробностями.
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выходит до конца года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В первой половине 2022 года сборник выпустят на iOS и Android.
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