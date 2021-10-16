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Купон на 650 рублей опять раздают в Epic Games Store — как его получить?

Купон на 650 рублей опять раздают в Epic Games Store — как его получить?
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Epic Games вновь начала раздачу скидочного купона на 650 рублей для Epic Games Store — правда, на этот раз его раздают не в рамках очередной распродажи, а за подписку на новостную рассылку.

Как это сделать?

  1. Зайти в настройки учётной записи Epic Games
  2. Перейти в раздел «Новости»
  3. Поставить галочку на пункте «Да, я хочу получать электронные письма о продуктах, новостях, событиях и рекламных акциях Epic Games».

После этого на почту сразу должно прийти письмо о получении купон на скидку в размере 650 рублей при покупке от 900 рублей. Его можно потратить на любой контент, кроме предварительных заказов, дополнений и абонементов и виртуальной валюты (вроде В-баксов в Fortnite).

Купон автоматически появится в корзине, если товар соответствуют критериям. Его можно использовать в течение месяца, до 15 ноября.

Среди интересных предложений, доступных при помощи купона:

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