Купон на 650 рублей опять раздают в Epic Games Store — как его получить?

Epic Games вновь начала раздачу скидочного купона на 650 рублей для Epic Games Store — правда, на этот раз его раздают не в рамках очередной распродажи, а за подписку на новостную рассылку.

Как это сделать?

Зайти в настройки учётной записи Epic Games Перейти в раздел «Новости» Поставить галочку на пункте «Да, я хочу получать электронные письма о продуктах, новостях, событиях и рекламных акциях Epic Games».

После этого на почту сразу должно прийти письмо о получении купон на скидку в размере 650 рублей при покупке от 900 рублей. Его можно потратить на любой контент, кроме предварительных заказов, дополнений и абонементов и виртуальной валюты (вроде В-баксов в Fortnite).

Купон автоматически появится в корзине, если товар соответствуют критериям. Его можно использовать в течение месяца, до 15 ноября.

Среди интересных предложений, доступных при помощи купона: