Team Spirit прошла в финал нижней сетки The International 2021
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16 октября завершился предпоследний игровой день плей-офф The International 2021 по Dota 2. Российская команда Team Spirit одолела Invictus Gaming в полуфинале нижней сетки и прошла в финал лузеров. Там ей предстоит сразиться с Team Secret.
До финального матча The International 2021 осталось всего два шага — две карты против команды Клемента Puppey Иванова.
Из верхней сетки в гранд-финал The International 2021 вышла китайская команда PSG.LGD. Она смогла одолеть Team Secret со счётом 2:0.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. На турнире осталось всего три команды: Team Spirit, Team Secret и PSG.LGD. Уже завтра определится новый чемпион мира, который поднимет над головой Аегис и заберёт рекордный приз в $ 18,2 млн.
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