В свежем трейлере Gotham Knights помощниках мёртвого Бэтмена раскрывают Суд сов

WB Games на DC FanDome 2021 представила свежий кинематографический трейлер Gotham Knights — неканонического продолжения Batman: Arkham Knight от создателей Batman: Arkham Origins из WB Games Montreal.
В этом мире Бэтмен умер и, вполне ожидаемо, суперзлодеи стали действовать куда активнее. Помощники Тёмного рыцаря собрались в единый отряд и встали на стражу всего Готэма. Сыграть можно за Бэтгёрл, Робина, Найтвинга и Красного колпака — более того, кампанию можно пройти в кооперативе с одним другом.
Среди антагонистов появятся ожидаемые плохиши вроде Мистера Фриза, Пингвина и Двуликого, однако центральным злодеем станут местные алюминаты — Суд сов. Про них героям в трейлере как раз рассказывает Пингвин.
К сожалению, дату выхода игры так и не назвали. Она всё ещё должна выйти когда-то в 2022 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Отсутствие хотя бы примерной даты удивляет, учитывая, что изначально премьера ожидалась в 2021 году.
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