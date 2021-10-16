В свежем трейлере Gotham Knights помощниках мёртвого Бэтмена раскрывают Суд сов

WB Games на DC FanDome 2021 представила свежий кинематографический трейлер Gotham Knights — неканонического продолжения Batman: Arkham Knight от создателей Batman: Arkham Origins из WB Games Montreal.

В этом мире Бэтмен умер и, вполне ожидаемо, суперзлодеи стали действовать куда активнее. Помощники Тёмного рыцаря собрались в единый отряд и встали на стражу всего Готэма. Сыграть можно за Бэтгёрл, Робина, Найтвинга и Красного колпака — более того, кампанию можно пройти в кооперативе с одним другом.

Среди антагонистов появятся ожидаемые плохиши вроде Мистера Фриза, Пингвина и Двуликого, однако центральным злодеем станут местные алюминаты — Суд сов. Про них героям в трейлере как раз рассказывает Пингвин.

Да, события Gotham Knights происходят не во вселенной Batman: Arkham, в отличие от «Отряда самоубийц: убить Лигу справедливости» от Rocksteady.

К сожалению, дату выхода игры так и не назвали. Она всё ещё должна выйти когда-то в 2022 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Отсутствие хотя бы примерной даты удивляет, учитывая, что изначально премьера ожидалась в 2021 году.