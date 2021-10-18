На PS5 внезапно вернулся старый баг — его уже исправляли

Судя по всему, после последнего обновления прошивки PlayStation 5 вернулся старый баг. Если в дисководе находится игра для PS4, версия которой для PS5 уже установлена на консоли, система при каждом включении начнёт установку и варианта для PS4 — даже если ранее пользователь уже отказался.

Об этом рассказали несколько пользователей Reddit.

Я скачал и установил Death Stranding для PS5, но каждый день система показывает, что версия для PS4 либо установлена (хотя я удалил её уже 3 раза), либо что она в настоящее время устанавливается.

В комментариях другие игроки пожаловались на ту же проблему. Ошибка встречается в играх вроде Death Stranding, No Man's Sky и Nioh. Какое-либо решение пока найти не удалось.

В феврале Sony уже выпускала обновление с исправлением этой ошибки. Скорее всего, её вновь исправят в ближайшем обновлении.

В редких случаях версия игры для PS4 устанавливалась с диска после обновления и установки версии для PS5. Теперь, когда вы вставляете диск с игрой для PS4, её версия больше не устанавливается на консоль автоматически.

Ранее стало известно о возможном появлении Apple Music на PlayStation 5.