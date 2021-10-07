В свежей прошивке PS5 нет новых функций

Sony выпустила для PS5 свежую прошивку 21.02-04.02.00. Её размер составил 913 мегабайт, но никаких новых функций апдейт не добавил.

Зато традиционно повысились производительность и стабильность системы.

15 сентября консоль получила второе крупное обновление прошивки, которое добавило множество функций. Например, игры для PS4 и PS5 получили разные иконки, список трофеев стал вертикальным, а телевизоры получили поддержку 3D-звука. Забавно, что тот апдейт тоже весил 913 мегабайт, но нововведений в нём оказалось предостаточно.

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