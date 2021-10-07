В свежей прошивке PS5 нет новых функций
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Sony выпустила для PS5 свежую прошивку 21.02-04.02.00. Её размер составил 913 мегабайт, но никаких новых функций апдейт не добавил.
Зато традиционно повысились производительность и стабильность системы.
15 сентября консоль получила второе крупное обновление прошивки, которое добавило множество функций. Например, игры для PS4 и PS5 получили разные иконки, список трофеев стал вертикальным, а телевизоры получили поддержку 3D-звука. Забавно, что тот апдейт тоже весил 913 мегабайт, но нововведений в нём оказалось предостаточно.
Новость по темеВышло второе крупное обновление PS5
7 октября компания Caviar представила особенную PS5. Она покрыта 18-каратным золотом, подставка — из чёрного дерева, а DualSense обтянули натуральной кожей. Цена получилась кусачая — больше 25 млн рублей.
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