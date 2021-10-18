Хидео Кодзима оценил трейлер «Бэтмена»: Роберту Паттинсону подошла бы роль Джокера

Геймдизайнер Хидео Кодзима оценил свежий трейлер «Бэтмена» от режиссёра Мэтта Ривза. Больше всего Кодзиме понравился визуальный стиль ролика, цвета и сам Тёмный рыцарь.

Также разработчик отметил и актёрский состав. Особенно геймдизайнеру понравился Роберт Паттинсон, который, по его словам, больше смахивает на Джокера. В комментариях, конечно же, уже шутят на тему того, что актёру нужно было сыграть безумного клоуна, а не защитника Готэма.

Картина Мэтта Ривза перезапустит серию фильмов о Бэтмене и расскажет оригинальную историю. Судя по трейлеру, лента будет мрачной и детективной. В главных ролях: Роберт Паттинсон, Коллин Фаррел, Зои Кравец, Энди Сёркис, Пол Дано и другие.

Премьера «Бэтмена» состоится 4 марта 2022 года. За сутки трейлер кинокомикса посмотрели всего 31 млн раз. С учётом показателей трейлера фильма «Человек-паука: Нет пути домой», это очень слабая цифра.