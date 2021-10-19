Фанаты собрали «Звёздного разрушителя» из Star Wars весом 35 килограммов в гараже

Пользователь Reddit под ником CF_Charlie показал фото готовой модели корабля «Звёздный разрушитель» из Star Wars. Проект разрабатывали два парня в течение почти четырёх месяцев.
Корабль полностью готов и его планируют представить на выставке. «Звёздный разрушитель» создали в гараже. Пользователи поинтересовались, каким образом корабль собираются достать из него. Конструкторам придётся снять окна.
Размеры получились внушительными: длина составила три метра, а вес — 35 килограммов. При создании было использовано около 22 тыс. деталей и 800 различных светодиодов. В основном применялись плиты из пенопласта, алюминиевые рамы и другие элементы.
CF_Charlie пообещал сделать снимки в более высоком качестве и с разных ракурсов. Вероятно, новые кадры модели корабля появятся после того, как его перенесут в другое место.
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