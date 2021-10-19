Бабу-ягу и Избушку на курьих ножках снова пытаются сделать игрушкой LEGO

Художник Артём Бизяев вновь предложил компании LEGO проект по мотивам русских сказок, главной героиней которого стала Баба-яга. Первая попытка оказалась неудачной, хоть и набрала нужное число голосов.

Первую заявку в LEGO Ideas с мотивом русских сказок Артём направил в начале этого года и моментально собрал 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения идеи экспертами компании. Несмотря на такую популярность, Баба-яга проиграла в конкурсе другим работам.

Макет победителя по сериалу «Офис» участвовал в конкурсе в четвёртый раз.

Художник не отчаялся и подал вторую заявку в LEGO Ideas. По мнению Артёма, лесные ведьмы популярны во многих странах мира, а Баба-яга появляется в сотнях славянских сказок. В его проекте воссоздан сюжет русской сказки «Василиса Прекрасная», в которой молодая девушка уходит в лес от злой мачехи и встречает Бабу-ягу.

Проект Баба-яга оказался очень популярным в России, и огромное число людей попросили меня снова попытать счастья в конкурсе идей. Как у нас в России говорят: «Первый блин — комом». Я думаю, было бы хорошо выйти за рамки поп-культуры и показать культурное разнообразие народов мира.

Повторная заявка Артёма Бизяева уже набрала почти тысячу голосов. У Бабы-яги есть ещё 424 дня, чтобы достигнуть отметки в 10 тысяч. В случае победы проект получит воплощение в виде игрушки LEGO.