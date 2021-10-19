Бабу-ягу и Избушку на курьих ножках снова пытаются сделать игрушкой LEGO

Художник Артём Бизяев вновь предложил компании LEGO проект по мотивам русских сказок, главной героиней которого стала Баба-яга. Первая попытка оказалась неудачной, хоть и набрала нужное число голосов.
Первую заявку в LEGO Ideas с мотивом русских сказок Артём направил в начале этого года и моментально собрал 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения идеи экспертами компании. Несмотря на такую популярность, Баба-яга проиграла в конкурсе другим работам.
Художник не отчаялся и подал вторую заявку в LEGO Ideas. По мнению Артёма, лесные ведьмы популярны во многих странах мира, а Баба-яга появляется в сотнях славянских сказок. В его проекте воссоздан сюжет русской сказки «Василиса Прекрасная», в которой молодая девушка уходит в лес от злой мачехи и встречает Бабу-ягу.
Проект Баба-яга оказался очень популярным в России, и огромное число людей попросили меня снова попытать счастья в конкурсе идей. Как у нас в России говорят: «Первый блин — комом». Я думаю, было бы хорошо выйти за рамки поп-культуры и показать культурное разнообразие народов мира.
Повторная заявка Артёма Бизяева уже набрала почти тысячу голосов. У Бабы-яги есть ещё 424 дня, чтобы достигнуть отметки в 10 тысяч. В случае победы проект получит воплощение в виде игрушки LEGO.
- 19 октября 2021
-
22:44
-
22:18
-
20:56
-
19:55
-
19:10
-
18:59
-
18:42
-
18:15
-
18:05
-
17:53
-
17:52
-
16:58
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:22
-
15:22
-
15:18
-
15:12
-
14:31
-
13:40
-
13:29
-
13:19
-
13:09
-
12:59
-
11:52
-
11:40
-
11:17
-
10:17
-
10:15
-
09:36
-
09:28
-
09:15
-
00:35