Благодаря «Игре в кальмара» количество подписчиков Netflix превысило 213 млн

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал финансовый отчёт за третий квартал 2021 года. Сервис прибавил около 4,4 млн подписчиков за 3 месяца. При этом из США и Канады оказалось всего 70 тыс. человек — это значит, что прирост пришёлся в основном на Европу и Азию. В письме инвесторам компания заявила, что рост выше ожиданий произошёл в том числе благодаря успеху сериала «Игра в кальмара».
Широта влияния «Игры в кальмара» поражает — шоу уже стало нашим самым популярным оригинальным проектом в 94 странах мира, включая США.
Как и другие наши большие хиты, «Игра в кальмара» также повлияла на дух культурного времени, породив множество клипов в TikTok с более чем 42 млрд просмотров. Спрос на потребительские товары в стилистике шоу только растёт — и мы уже занимаемся розничными продажами атрибутики по сериалу.
Помимо успеха своего главного проекта осени, компания отчиталась об увеличении выручки на 16% — она составила $ 7,48 млрд. В четвёртом квартале Netflix также ожидает прирост 8,5 млн новых подписчиков в том числе благодаря второму сезону «Ведьмака».
Также компания рассказала об изменениях подсчёта просмотров своих проектов. Теперь онлайн-кинотеатр будет учитывать общее время просмотра за первые 28 дней с выхода нового шоу. Согласно новому подсчёту, «Бриджертоны» набрали 625 млн часов, а «Ирландец» Мартина Скорсезе — 215 млн часов.
Ранее Netflix показала новые постеры из второго сезона «Ведьмака» с Геральтом и Йеннифэр.
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