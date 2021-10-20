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Для Half-Life 2 вышел первый за многие годы патч — что появилось?

Для Half-Life 2 вышел первый за многие годы патч — что появилось?
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Half-Life 2 получила первое крупное обновление за годы. Valve без каких-либо анонсов выпустила апдейт в стадии бета-тестирования. Блогер Тайлер МакВикер опубликовал видео, в котором рассказал о деталях обновления.

Что нового в Half-Life 2 после патча?

  • Бета-версия апдейта поддерживает геймпад DualSense
  • Valve увеличила угол максимального поля зрения (FOV). Вместо 90 теперь 110 градусов
  • Появилась поддержка широкоформатных дисплеев
  • Появилась поддержка API Vulkan, которая позволит запускать Half-Life 2 на Linux с большей производительностью
  • Исправлено большое количество багов и проблем.

Поиграть в обновлённую Half-Life 2 может каждый владелец игры. Для доступа к новым функциям нужно зайти во вкладку свойств шутера и выбрать бета-версию. Вероятно, неожиданный выпуск крупного апдейта связан с адаптацией игры для Steam Deck. Не исключено, что до выхода портативного ПК шутер обновят ещё раз.

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