Для Half-Life 2 вышел первый за многие годы патч — что появилось?
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Half-Life 2 получила первое крупное обновление за годы. Valve без каких-либо анонсов выпустила апдейт в стадии бета-тестирования. Блогер Тайлер МакВикер опубликовал видео, в котором рассказал о деталях обновления.
Что нового в Half-Life 2 после патча?
- Бета-версия апдейта поддерживает геймпад DualSense
- Valve увеличила угол максимального поля зрения (FOV). Вместо 90 теперь 110 градусов
- Появилась поддержка широкоформатных дисплеев
- Появилась поддержка API Vulkan, которая позволит запускать Half-Life 2 на Linux с большей производительностью
- Исправлено большое количество багов и проблем.
Поиграть в обновлённую Half-Life 2 может каждый владелец игры. Для доступа к новым функциям нужно зайти во вкладку свойств шутера и выбрать бета-версию. Вероятно, неожиданный выпуск крупного апдейта связан с адаптацией игры для Steam Deck. Не исключено, что до выхода портативного ПК шутер обновят ещё раз.
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