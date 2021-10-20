Авторы Starfield рассказали про новую область и её опасности

Разработчики космической ролевой игры Starfield рассказали о мире и различных фракциях. Также в ролике показали несколько концепт-артов с локациями и персонажами в скафандрах.
Ведущим дизайнером тайтла выступает Эмиль Пальяруло. По его словам, разработчики хотели создать действительно уникальный и интересный мир. В видео уделили внимание области Солнечной системы под названием The Settled Systems. Эта область находится за 50 световых лет от стандартной системы.
Пальяруло подчеркнул, что The Settled Systems одновременно опасна и прекрасна для людей. В этой области очень красиво, но есть постоянные угрозы в виде пиратов, бандитов и других. Будут даже религиозные фанатики. Исследовать тайны Галактики предстоит игрокам вместе с фракцией Созвездие.
Релиз Starfield состоится 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series. Игра с релиза попадёт в Xbox Game Pass.
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