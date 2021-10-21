В России запретили продажу 61 смартфона Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics ввоз, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung на территории России.

Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платёжного сервиса Samsung Pay.

По мнению компании, он нарушает её права на изобретение «Системы электронных платежей», охраняемое российским патентом. В материалах Роспатента уточняется, что автор изобретения — Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии. А патентообладатель – Sqwin SA.

Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платёжного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Всего в списке 61 смартфон — начиная c выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 и заканчивая новыми Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Все они поддерживают сервис Samsung Pay.

Сервис Samsung Pay запустили в 2015 году, а в России он появился спустя год. Сервис от Samsung — третий по популярности в системах бесконтактных платежей России. Им пользуются около 17% россиян. На первом месте находится Google Pay с 32% пользователей, а сразу за ним идет Apple Pay с 30%.

По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под будущие иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.