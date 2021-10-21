В России запретили продажу 61 смартфона Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung Electronics ввоз, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung на территории России.
Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платёжного сервиса Samsung Pay.
Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платёжного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».
Всего в списке 61 смартфон — начиная c выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 и заканчивая новыми Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Все они поддерживают сервис Samsung Pay.
Сервис Samsung Pay запустили в 2015 году, а в России он появился спустя год. Сервис от Samsung — третий по популярности в системах бесконтактных платежей России. Им пользуются около 17% россиян. На первом месте находится Google Pay с 32% пользователей, а сразу за ним идет Apple Pay с 30%.
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