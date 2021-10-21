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Первые миссии перезапуска Saints Row показали в свежем видео

Первые миссии перезапуска Saints Row показали в свежем видео
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Издание Game Informer опубликовало свежий игровой процесс перезапуска Saints Row. В ролике можно увидеть прохождение первых миссий с перестрелками и ездой на транспортных средствах.

Например, в одной из миссий нужно ворваться на вечеринку и разобраться со всеми присутствующими, а другой уровень предлагает оторваться от наркодилеров, попутно стреляя из машины.

Показанный геймплей записан с ранней версии игры, и к релизу что-то может поменяться. Вряд ли изменения будут глобальными, но графика может стать получше.

Игра послужит перезапуском франшизы Saints Row и стилистически станет больше напоминать смесь второй и третьей частей. Безумия и суперсил, как в Saints Row 4, авторы решили не делать и представить игру более приземлённо и реалистично.

Кстати, ещё на днях показали геймплей на вингсьюте.

Saints Row выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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