«Ты выглядишь как дурак»: вышел первый трейлер экранизации Uncharted
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Sony выпустила первый трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом в ролях Нейтана Дрейка и Виктора Салливана. Роль злодея досталась Антонио Бандерасу.
Картина не пересказывает события какой-либо из игр, а лишь вдохновляется определёнными событиями и сценами. В общем-то не трудно догадаться, что создатели картины решили воссоздать впечатляющий эпизод с самолётом из третьей Uncharted.
Трейлер на русском языке
Кстати, в трейлере упоминают Сэма, брата Нейтана. В играх о нём впервые рассказали в четвёртой части, где и произошло последнее и самое важное приключение Нейтана Дрейка.
Трейлер на английском языке
В российских кинотеатрах «Анчартед: На картах не значится» появится 10 февраля, если картину в очередной раз не отложат.
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