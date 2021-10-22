Microsoft и AMD решили проблемы с работой процессоров Ryzen на Windows 11

Компании Microsoft и AMD устранили проблемы с производительностью на Windows 11. Ранее сообщалось, что на процессорах Ryzen, Epic и Athlon произошло заметное ухудшение работы на последней версии ОС.

На это было две причины: задержки доступа кэш-памяти третьего уровня и проблемы с выделением самого быстрого ядра процессора. В первом случае производительность игр падает до 15%, а программ — до 5%.

Для решения проблемы понадобились действия от обеих компаний. Сначала AMD выпустила драйвер 3.10.08.506 — он восстанавливает работу предпочтительных ядер UEFI, отвечающих за распределение потоков ЦП. Скачать патч для процессоров AMD можно здесь.

Затем Microsoft выпустила обновление Windows 11 под номером KB5006746 — оно исправляет задержку кэш-памяти третьего уровня. Изначально патч был доступен в тестовой сборке ОС, но теперь появился в центре обновления Windows 11 в настройках системы.

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Помимо устранения проблем с производительностью, патч KB5006746 также исправил проблему с соединением Bluetooth-устройств.

Ранее производитель принтеров Brother заявил, что у оборудования компании на новой ОС возникают проблемы при соединении через USB. При таком подключении компьютер не видит принтеры в системе, не даёт поменять настройки и объединить их в одну сеть.