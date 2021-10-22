Игра «Мой друг Свинка Пеппа» вышла. Где купить?
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22 октября состоялся релиз игры «Мой друг Свинка Пеппа» по мотивам известного мультсериала «Свинка Пеппа». Игра полностью локализована, а в озвучке принимали участие официальные голоса персонажей.
Геймплейно новинка напоминает смесь аркады и адвенчуры. В начале нужно создать своего персонажа, а потом отправиться исследовать местный город. Также вместе с Пеппой можно есть мороженое, кататься на лыжах и заниматься другими активностями.
Где купить игру?
- Nintendo eShop — 3500 рублей
- Steam — 725 рублей
- PS Store — 2849 рублей
- Microsoft Store — $ 39 (примерно 2800 рублей)
Ориентированная аудитория игры — дети. Разработчики говорят об этом открыто. Оно и понятно, ведь проект выглядит точь-в-точь как мультсериал.
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