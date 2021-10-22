Новая State of Play от PlayStation пройдёт 28 октября
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Sony анонсировала очередной выпуск State of Play — шоу, где компания делится подробностями различных грядущих новинок. Причём как собственных, так и своих партнёров.
На этот раз передача продлится 20 минут и сосредоточится на новостях игр сторонних разработчиков для PS5 и PS4. Правда, обещают и несколько свежих анонсов — однако, опять же, именно от партнёров. Сама Sony ничего показывать, похоже. не планирует.
Свежий выпуск State of Play начнётся 28 октября в 00:01 мск.
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