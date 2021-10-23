Популярный портал, где зародились Candy Crush и Farm Heroes, закроют после 18 лет работы

Популярный портал Royal Games, где зародились многие браузерные игры вроде Candy Crush, Bubble Witch 2 и Farm Heroes, закрывается после 18 лет работы.

Приложения на сайте перестанут работать 7 декабря 2021 года, а вывод средств будет доступен ещё в течение года — до конца 2022-го. Причиной такого решения стала отмена мультимедийной платформы Flash в большинстве браузеров.

Сайт Royal Games был прибежищем многих игр компании King, которая теперь принадлежит Activision Blizzard. Сейчас же большинство из проектов перенесены на смартфоны и «Фейсбук». Кроме того, на портале проходили платные турниры, за которые игроки получали денежные награды с возможностью вывода средств.

В июне этого года издание Eurogamer сообщило, что пользователи Royal Games уже 6 месяцев не могут вывести средства. Ситуация разрешилась на прошлой неделе, когда игроки начали успешно переводить деньги с сайта, но тут же получили новость о закрытии сервиса.

Это решение далось нам нелегко. Так как это путешествие подходит к концу, мы хотим поблагодарить всех наших преданных игроков, которые проводили своё время на Royal Games. Мы надеемся, что вы получили много запоминающихся впечатлений.

Многие пользователи сервиса с грустью отреагировали на происходящее, так как регулярно проводили время на Royal Games в течение 10 и более лет, а некоторые и вовсе нашли вторую половинку во время игры.

Вот что сказал пользователь LoveDogsMax:

Я встретила любовь всей моей жизни на Royal Games и играла против него в Bejeweled. Он выиграл и прислал мне виртуальную розу, а в 2010 году приехал из Нью-Мексико в Нью-Йорк, чтобы быть со мной, и мы до сих пор вместе. Ура любви и Royal Games! Спасибо вам за всё!