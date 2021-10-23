Payday 3 отправит игроков в Нью-Йорк и предложит больше умных гаджетов
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Вчера состоялось онлайн-празднование 10-й годовщины серии Payday. В мероприятии принял участие руководитель производства предстоящей Payday 3 Эрик Уонневи, который рассказал некоторые детали шутера.
События Payday 3 развернутся спустя несколько лет после второй части. За прошедшие годы мир вошёл в эпоху цифровых технологий, а у героев появятся новые типы гаджетов. Игра начнётся в Нью-Йорке, и разработчики попытаются максимально использовать масштабы мегаполиса.
Кроме того, действия команды будет освещать пресса, что повлияет на рост их известности.
Также Уонневи подтвердил, что в Payday 3 вернётся оригинальный актёрский состав. В предыдущей части героев озвучивали Эрик Этебари (Даллас), Пит Голд (Хокстона), Дэмион Пуатье (Чейнс) и Ульф Андерсон (Вулф).
Payday: The Heist, первая часть серии, вышла 20 октября 2011 года.
Постер к юбилею
Релиз Payday 3 запланирован на 2023 год.
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