Создатели «Пацанов» и «Новичка» отказались от использования настоящего оружия на съёмках

После инцидента на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust), когда Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс, другие деятели киноиндустрии отменяют использование настоящего оружия на съёмках.

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке пообещал больше никогда не использовать оружие даже с холостыми патронами на съёмочной площадке, а вместо этого применять спецэффекты дульной вспышки.

Крипке в комментариях поддержали и работники индустрии, включая актёров Пи Джей Бирна, Дэвида Блу, Рэйчел Майнер, Киган Коннор Трейси и других.

От использования оружия на съёмках отказались и создатели шоу «Новичок». Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что шоураннер сериала Алекси Хоули разослал сотрудникам письмо, в котором информируется о полном переходе на графические эффекты при создании дульных вспышек.

С сегодняшнего дня наша политика заключается в том, что вся стрельба на съёмочной площадке будет вестись из пневматического оружия с добавлением компьютерной графики.



Безопасность наших актёров и съёмочной группы слишком важна. Любой риск — это слишком большой риск.