Создатели «Пацанов» и «Новичка» отказались от использования настоящего оружия на съёмках

После инцидента на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust), когда Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс, другие деятели киноиндустрии отменяют использование настоящего оружия на съёмках.
Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке пообещал больше никогда не использовать оружие даже с холостыми патронами на съёмочной площадке, а вместо этого применять спецэффекты дульной вспышки.
Крипке в комментариях поддержали и работники индустрии, включая актёров Пи Джей Бирна, Дэвида Блу, Рэйчел Майнер, Киган Коннор Трейси и других.
От использования оружия на съёмках отказались и создатели шоу «Новичок». Издание The Hollywood Reporter сообщает о том, что шоураннер сериала Алекси Хоули разослал сотрудникам письмо, в котором информируется о полном переходе на графические эффекты при создании дульных вспышек.
С сегодняшнего дня наша политика заключается в том, что вся стрельба на съёмочной площадке будет вестись из пневматического оружия с добавлением компьютерной графики.
Безопасность наших актёров и съёмочной группы слишком важна. Любой риск — это слишком большой риск.
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