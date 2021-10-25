Создатели Mass Effect 3 раскрыли первоначальные концовки трилогии с богиней Жнецов

Серия Mass Effect горячо любима критиками и фанатами, однако многим финал трилогии не пришёлся по вкусу.

Блог People Make Games пообщался с бывшими сотрудниками BioWare: аниматором Дэйвом Уилкинсоном и режиссёром Закарией Скоттом. Они рассказали о первоначальных планах на концовки Mass Effect 3. Мы выбрали главное из материала.

По словам Уилкинсона, три разноцветные концовки — синяя, красная и зелёная — появились на раннем этапе разработки, и он не думал, что они действительно в таком виде останутся в релизной версии игры. Фактически, выбор состоял из двух вариантов, которые соотносились с поступками протагониста: синяя для «Героя» и красная для «Отступника». А зелёная была «просто третьим вариантом».

Уилкинсон подробнее углубился в каждый из вариантов, но все они начинались одинаково: Шепард, напичканный электроникой, подключается к Цитадели и попадает в виртуальный мир.

В этот момент Шепард уже весь аугментирован электроникой. Он подключается к Цитадели и попадает в виртуальный мир, в котором общается с «богом Жнецов». Точнее, это была богиня. Она была несогласна с планами своего рода и сетовала на невозможность эволюции из-за ограничений искусственного интеллекта.



Она была их богиней, но при этом жнецы заперли её в виртуальности — им не нравились её идеи.

Сразу после этого у Шепарда появлялся выбор, схожий с тем, что в итоге добрался до релиза.

В «красной» концовке он отказывает богине и взрывает Цитадель. Взрыв оказывается очень мощным — даже Земля оказывается уничтоженной. Жнецы мертвы, но у органической жизни появляется шанс на дальнейшее существование.

«Синяя» концовка была более обнадёживающей — в ней Шепард становился настоящим «королём Жнецов».

Синяя концовка была таковой: «Я настолько крут, что могу взять под контроль всех жнецов в Галактике и управлять ими для благих целей». Таким образом, Шепард становится своеобразным «королём Жнецов». Он говорит богине идти куда подальше и сам становится их богом.

«Зелёная концовка» не требовала особых условий для выполнения, и была доступна каждому игроку.

В «синтезе» богиня предлагала Шепарду использовать «космическую энергию и магию», чтобы объединить лучшее в каждом из них и отправить это всё в космос. Эта энергия «коснётся каждое существо во Вселенной и всё изменит».

Уилкинсон также рассказал, что анимировал кат-сцену, где мама и дочь сидели на холме и видели первые последствия синтеза — на планету попадали частицы зелёной энергии, «всё становилось расфокусированным и смешивалось друг с другом».

Затем они бы дрейфовали по космосу, и мама рассказывала дочке о том, что они — Азари, при этом немного отличаются от тех Азари, что мы знаем. Она объясняла ей, как Шепард изменил всё и спас галактику от Жнецов.

По словам Закарии Скотта, концовки сильно различались визуально и стоили очень дорого, поэтому разработчики отказались от идеи с богиней и уникальными кат-сценами в «синтезе». Он также не ожидал, что финал трилогии получит настолько негативный фон.

Я согласен с тем, что выбранные концовки были не очень хорошим решением. Но никто в студии не ожидал такой реакции фанатов. Мы должны были предугадать реакцию, но не смогли.

Mass Effect 3 вышла в марте 2012 года и стала завершением культовой космической трилогии BioWare. Несмотря на финансовый успех, разработчики подверглись критике со стороны сообщества. В первую очередь из-за короткой сюжетной арки и концовок, которые не учитывали принятые решения на протяжении всей трилогии.

Студия даже выпустила бесплатной дополнение Extended Cut, в котором расширила финальные кат-сцены, однако большинство фанатов такое решение не устроило.