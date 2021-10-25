В Destiny 2 грозятся банить за использование бага

Группа игроков обнаружила сбой в Destiny 2 на ПК. Баг позволяет создавать бесконечное число сфер, что в конечном итоге нарушает игровой баланс. Bungie уже отреагировала на ситуацию и пригрозила баном пользователям, если они попытаются использовать сбой.
Как отмечает Kotaku, ошибка была обнаружена группой игроков в начале 2021 года. Вчера один из них опубликовал ролик на YouTube, в котором продемонстрировал использование бага. Пользователь сделал это в качестве мести Bungie, потому что компания снова заблокировала его аккаунт.
Примечательно, что один из участников команды был против публикации. Он призвал не использовать ошибку в целях сохранения аккаунта:
Этот глюк очень силён, но не используйте его ради сохранения своего аккаунта. И не распространяйте слова этого предателя.
На ситуацию отреагировал комьюнити-менеджер Bungie. Он предупредил игроков, чтобы те не использовали баг. Исправление уже готовится, но появится оно не раньше декабря.
- 25 октября 2021
-
21:01
-
20:14
-
20:01
-
19:24
-
19:10
-
18:57
-
18:46
-
17:50
-
17:23
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:08
-
14:57
-
13:39
-
13:34
-
13:12
-
12:44
-
11:55
-
11:49
-
11:19
-
11:03
-
10:48
-
10:08
-
09:47
-
09:33
-
09:21
- 24 октября 2021
-
22:20
-
18:06
-
16:52
-
16:29
-
15:23
-
14:02
-
12:44
- 23 октября 2021
-
18:51