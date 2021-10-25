В Destiny 2 грозятся банить за использование бага

Группа игроков обнаружила сбой в Destiny 2 на ПК. Баг позволяет создавать бесконечное число сфер, что в конечном итоге нарушает игровой баланс. Bungie уже отреагировала на ситуацию и пригрозила баном пользователям, если они попытаются использовать сбой.

Как отмечает Kotaku, ошибка была обнаружена группой игроков в начале 2021 года. Вчера один из них опубликовал ролик на YouTube, в котором продемонстрировал использование бага. Пользователь сделал это в качестве мести Bungie, потому что компания снова заблокировала его аккаунт.

Примечательно, что один из участников команды был против публикации. Он призвал не использовать ошибку в целях сохранения аккаунта:

Этот глюк очень силён, но не используйте его ради сохранения своего аккаунта. И не распространяйте слова этого предателя.

На ситуацию отреагировал комьюнити-менеджер Bungie. Он предупредил игроков, чтобы те не использовали баг. Исправление уже готовится, но появится оно не раньше декабря.