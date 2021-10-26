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Adobe запускает Photoshop и Illustrator прямо в браузере

Adobe запускает Photoshop и Illustrator прямо в браузере
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Компания Adobe запустит в браузере программы Photoshop и Illustrator. Благодаря этому пользователи смогут редактировать и передавать проекты через облако. Отдельно загружать или запускать приложения не потребуется.

Пока что это ограниченные версии программ: Photoshop и Illustrator в вебе позволят перемещаться между слоями, оставлять метки и комментарии, а также пользоваться базовыми инструментами. Среди них ластик, кисть и лассо.

Директор по продуктам Adobe Скотт Бельски в подкасте The Verge отметил:

Мы не включаем основные функции в первый день, но мы хотим разблокировать базовые возможности, которые лучше всего выполняются в браузере, с кем бы вы ни работали.

Работа программ в вебе играет важную роль в сегодняшнем анонсе Adobe — облегчить совместную работу через сервисы Creative Cloud. Пользователи смогут моментально перекидывать друг другу проекты с комментариями и и менять без запуска программы.

Для работы в Photoshop и через браузер необходимо быть подписчиком Creative Cloud. Illustrator же доступен только через приглашение.

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