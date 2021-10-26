По триллеру «Тихое место» анонсировали игру — сюжетный хоррор

Saber Interactive совместно с iLLOGIKA и EP1T0ME анонсировали игру по мотивам блокбастера «Тихое место». Сюжетный хоррор назвали просто A Quiet Place, а премьера случится уже в 2022 году.

Игра не станет повторять сюжет фильмов Джона Красински, а вместо этого предложит схожую по эмоциям, драматургии и напряжению историю и геймплей. В основном разработкой занимается студия iLLOGIKA, которую учредили ветераны индустрии — ранее они работали над сериями Rainbow Six и Far Cry.

Скриншотов и трейлера к анонсу создатели не подготовили, но пообещали больше новостей до конца года. Возможно, хоррор покажут 10 декабря на церемонии награждения The Game Awards 2021.

«Тихое место» вышло в 2018 году — при скромном бюджете в $ 17 млн картина заработала $ 340 млн. Недавно вышло продолжение — при затратах в $ 61 млн картина в период пандемии умудрилась заработать $ 297 млн. Очень неплохо!

В мире фильма произошла катастрофа, из-за чего по всей Земле теперь бродят смертоносные существа — они слепые, но очень хорошо слышат. Человечеству приходится адаптироваться под новые реалии, где молчание спасает жизнь.