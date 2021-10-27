Call of Duty: Vanguard весит на 30-50% меньше, чем Modern Warfare и Cold War
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Activision объявила, что благодаря новой технологии стриминга текстур разработчикам Call of Duty: Vanguard удалось снизить размер игры на 30-50% по сравнению с Modern Warfare и Black Ops Cold War.
Издатель отмечает, что речь идёт о размере игры на старте продаж и только в версиях для PS5, Xbox Series и ПК. Если Modern Warfare два года назад занимала порядка 100 гигабайт, то Vanguard может весить около 50-70 гигабайт — приятный бонус для владельцев современных консолей.
Call of Duty: Vanguard выходит уже на следующей неделе, 5 ноября. На релизе игроков ждёт кинематографическая сюжетная кампания, аж 20 мультиплеерных карт и зомби-режим за авторством Treyarch — в нём создатели Black Ops продолжат историю ходячих мертвецов из Cold War.
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