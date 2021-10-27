6,66: куча деталей бесплатного обновления DOOM Eternal с «Ордой»

Разработчики DOOM Eternal выпустили обновление 6,66. По словам id Software, это крупнейшее обновление с момента релиза игры. В нём добавили новый режим «Орды», а также обновили мультиплеер.

Для начала создатели рассказали о режиме «Орды» — в нём нужно сражаться с постоянно появляющимися демонами и набирать как можно больше очков за их убийство. На старте у игрока будут три жизни и один дробовик, но с прохождением уровней появятся и другие орудия.

Арены для «Орды» возьмут из основной игры и дополнений The Ancient Gods. В каждой миссии будет по 5 раундов, включая не только сражения с демонами, но и забеги на скорость.

Прогрессия «Орды»

За прохождение «Орды» можно получить новое снаряжение и другие косметические предметы, включая иконки для мультиплеера и новые эффекты брони. У режима будет и своя таблица лидеров.

Варианты наград за прохождение

Разработчики также рассказали об улучшениях мультиплеера, назвав его BATTLEMODE 2.0. Команда добавила полноценную рейтинговую систему, которая учитывает в том числе победные серии и подбирает равных по мастерству противников. В нём, как и в «Орде», ввели таблицу лидеров с наградами за высокие места.

Демонстрация рейтинговой системы

Вдобавок в мультиплеер добавили новую карту «Крепость» и появился Рыцарь Ужаса.

В обновлении также добавили два мастер-уровня: «Ядро Марса» и «Мировое копьё». Для доступа к последнему необходимо наличие второй части дополнения The Ancient Gods.

Для одиночного режима разработчики подправили баланс и добавили возможность самому выбирать музыку в главном меню.

Обновление 6.66 доступно для загрузки на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На Nintendo Switch оно появится «позже».