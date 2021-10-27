Рик, Бэтмен, Том и Джерри, Гендальф и другие на первом скриншоте файтинга Multiversus

Подробности файтинга Multiversus с завидной регулярностью утекают — апогеем стало появление скриншота части ростера бойцов грядущей игры. Там отметились:

Фин («Время приключений»)

Джек («Время приключений»)

Шэгги («Скуби-Ду»)

Бэтмен (DC)

Харли Квинн (DC)

Супермен (DC)

Чудо-женщина (DC)

Гендальф («Властелин колец»)

Рик («Рик и Морти»)

Том и Джерри («Том и Джерри»)

Багс Банни («Луни Тюнз»)

Стивен («Вселенная Стивена»).

По данным СМИ, Multiversus — это условно-бесплатный файтинг в стиле Super Smash Bros. Ultimate, где встретиться персонажи Warner Bros. Поддерживать игру планируют при помощи платных дополнений вроде персонажей — вроде как первым станет баскетболист Леброн Джеймс из «Космического джема».

Созданием занимается новая студия WB Games, а не NetherRealm — создатели Mortal Kombat и Injustice, похоже, работают над Mortal Kombat 12.