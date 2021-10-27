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Рик, Бэтмен, Том и Джерри, Гендальф и другие на первом скриншоте файтинга Multiversus

Рик, Бэтмен, Том и Джерри, Гендальф и другие на первом скриншоте файтинга Multiversus
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Подробности файтинга Multiversus с завидной регулярностью утекают — апогеем стало появление скриншота части ростера бойцов грядущей игры. Там отметились:

  • Фин («Время приключений»)
  • Джек («Время приключений»)
  • Шэгги («Скуби-Ду»)
  • Бэтмен (DC)
  • Харли Квинн (DC)
  • Супермен (DC)
  • Чудо-женщина (DC)
  • Гендальф («Властелин колец»)
  • Рик («Рик и Морти»)
  • Том и Джерри («Том и Джерри»)
  • Багс Банни («Луни Тюнз»)
  • Стивен («Вселенная Стивена»).

По данным СМИ, Multiversus — это условно-бесплатный файтинг в стиле Super Smash Bros. Ultimate, где встретиться персонажи Warner Bros. Поддерживать игру планируют при помощи платных дополнений вроде персонажей — вроде как первым станет баскетболист Леброн Джеймс из «Космического джема».

Созданием занимается новая студия WB Games, а не NetherRealm — создатели Mortal Kombat и Injustice, похоже, работают над Mortal Kombat 12.

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