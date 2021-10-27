Рик, Бэтмен, Том и Джерри, Гендальф и другие на первом скриншоте файтинга Multiversus
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Подробности файтинга Multiversus с завидной регулярностью утекают — апогеем стало появление скриншота части ростера бойцов грядущей игры. Там отметились:
- Фин («Время приключений»)
- Джек («Время приключений»)
- Шэгги («Скуби-Ду»)
- Бэтмен (DC)
- Харли Квинн (DC)
- Супермен (DC)
- Чудо-женщина (DC)
- Гендальф («Властелин колец»)
- Рик («Рик и Морти»)
- Том и Джерри («Том и Джерри»)
- Багс Банни («Луни Тюнз»)
- Стивен («Вселенная Стивена»).
По данным СМИ, Multiversus — это условно-бесплатный файтинг в стиле Super Smash Bros. Ultimate, где встретиться персонажи Warner Bros. Поддерживать игру планируют при помощи платных дополнений вроде персонажей — вроде как первым станет баскетболист Леброн Джеймс из «Космического джема».
Созданием занимается новая студия WB Games, а не NetherRealm — создатели Mortal Kombat и Injustice, похоже, работают над Mortal Kombat 12.
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