Настолка по Resident Evil уже собрала больше миллиона долларов

В конце сентября компания Steamforged Games и Capcom анонсировали настольную игру по первой Resident Evil. 26 октября начался сбор средств на Kickstarter. Требуемая сумма — $ 137 тысяч. Однако уже за первые сутки кампании её удалось превысить почти в десять раз и собрать свыше $ 1 млн.
Настолка рассчитана на 1-4 игроков. По сюжету группы «Браво» и «Альфа» приходят в особняк Спенсера и сталкиваются внутри с различными опасностями. В настольной игре есть фигурки героев, существ, карточки с характеристиками и подобие фишек.
Компанию Steamforged Games можно считать ветераном разработки настолок. Ранее она разработала подобные игры по Resident Evil 2, Resident Evil 3, Dark Souls и Horizon: Zero Dawn.
Сбор средств продлится ещё 14 дней. За оставшееся время сумма определённо станет ещё больше. Вероятно, лишние деньги компания вложит на улучшение настолки.
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