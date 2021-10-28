Новый Intel Core i9-12900K разогнали до 6,8 ГГц. Так установили несколько мировых рекордов

Портал Tom's Hardware рассказал о результатах разгона флагманского процессора Intel Core i9-12900K — его частоту разогнали до 6,8 ГГц. Рекордных показателей удалось добиться благодаря охлаждению на основе жидкого азота.

В сборке с использовались:

Процессор — Intel Core i9-12900K

Материнская плата — ASRock Z690 Aqua OC Edition

Оперативная память — Klevv DDR5-6200 CL34

Охлаждение — Reaktor 2.0, чаша с жидким азотом der8auer + LN2

Блок питания — EVGA SuperNOVA 1600 Вт

После разгона сотрудники Tom's Hardware провели тесты в Geekbench 4 и Geekbench 5 и установили сразу несколько мировых рекордов.

В Geekbench 4 процессор набрал 11669 очков (в однопоточном режиме) и 93323 очков (в многопоточном режиме). В XTU 2.0 i9-12900K показал 12765 баллов, однако для стабильности тактовую частоту пришлось понизить до 6,7 ГГц.

До этого рекордсменами тестирования были Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5950X.

Новое, 12-ое поколение процессоров Intel Core поступит в продажу 4 ноября.