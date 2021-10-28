Новый Intel Core i9-12900K разогнали до 6,8 ГГц. Так установили несколько мировых рекордов
Поделиться
Портал Tom's Hardware рассказал о результатах разгона флагманского процессора Intel Core i9-12900K — его частоту разогнали до 6,8 ГГц. Рекордных показателей удалось добиться благодаря охлаждению на основе жидкого азота.
В сборке с использовались:
- Процессор — Intel Core i9-12900K
- Материнская плата — ASRock Z690 Aqua OC Edition
- Оперативная память — Klevv DDR5-6200 CL34
- Охлаждение — Reaktor 2.0, чаша с жидким азотом der8auer + LN2
- Блок питания — EVGA SuperNOVA 1600 Вт
После разгона сотрудники Tom's Hardware провели тесты в Geekbench 4 и Geekbench 5 и установили сразу несколько мировых рекордов.
В Geekbench 4 процессор набрал 11669 очков (в однопоточном режиме) и 93323 очков (в многопоточном режиме). В XTU 2.0 i9-12900K показал 12765 баллов, однако для стабильности тактовую частоту пришлось понизить до 6,7 ГГц.
До этого рекордсменами тестирования были Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 9 5950X.
Новое, 12-ое поколение процессоров Intel Core поступит в продажу 4 ноября.
Комментарии
- 28 октября 2021
-
15:11
-
15:01
-
14:43
-
14:31
-
14:22
-
13:41
-
13:28
-
13:12
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
10:58
-
10:55
-
10:39
-
10:31
-
10:15
-
09:59
-
09:48
-
08:56
-
00:34
- 27 октября 2021
-
22:58
-
21:31
-
21:13
-
20:25
-
19:19
-
18:34
-
18:28
-
18:13
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:06
-
16:02
-
15:44
-
14:42
Партнерский контент