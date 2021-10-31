NAVI прошли в плей-офф PGL Major Stockholm 2021

Игроки состава Natus Vincere по CS:GO смогли выйти в плей-офф PGL Major Stockholm 2021. Коллектив закончил этап «Легенд» со статистикой 3-0 по матчам, благодаря чему гарантировал себе место в финальном этапе ивента.

NAVI начали чемпионат сразу со второй стадии и провели три матча. Сначала они расправились с Heroic, затем выиграли СНГ-дерби у Virtus.pro, а потом дважды обыграли Ninjas in Pyjamas. Теперь у NAVI есть лишнее время для отдыха и подготовки к финальному этапу.

По итогам третьего раунда «Легенд» в плей-офф также вышла европейская команда G2 Esports. Российские команды Entropiq и Gambit закончили его со счётом 2-1 по матчам, а Virtus.pro — 1:2. У «Медведей» не осталось права на ошибку, следующее поражение приведёт к вылету с чемпионата.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме. Лучшие команды мира разыгрывают $ 2 млн, половину которых заберёт победитель.