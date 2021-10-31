NAVI прошли в плей-офф PGL Major Stockholm 2021

Игроки состава Natus Vincere по CS:GO смогли выйти в плей-офф PGL Major Stockholm 2021. Коллектив закончил этап «Легенд» со статистикой 3-0 по матчам, благодаря чему гарантировал себе место в финальном этапе ивента.
NAVI начали чемпионат сразу со второй стадии и провели три матча. Сначала они расправились с Heroic, затем выиграли СНГ-дерби у Virtus.pro, а потом дважды обыграли Ninjas in Pyjamas. Теперь у NAVI есть лишнее время для отдыха и подготовки к финальному этапу.
По итогам третьего раунда «Легенд» в плей-офф также вышла европейская команда G2 Esports. Российские команды Entropiq и Gambit закончили его со счётом 2-1 по матчам, а Virtus.pro — 1:2. У «Медведей» не осталось права на ошибку, следующее поражение приведёт к вылету с чемпионата.
PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме. Лучшие команды мира разыгрывают $ 2 млн, половину которых заберёт победитель.
- 31 октября 2021
-
22:36
-
21:19
-
19:01
-
18:31
-
18:01
-
17:13
-
15:53
-
15:10
-
14:37
-
13:49
-
12:54
- 30 октября 2021
-
23:48
-
19:20
-
18:31
-
17:48
-
16:57
-
16:08
-
15:50
-
14:54
-
14:01
-
13:16
- 29 октября 2021
-
23:22
-
22:03
-
21:46
-
20:58
-
19:56
-
19:21
-
18:51
-
18:24
-
17:38
-
17:35
-
17:15
-
16:59
-
16:39
-
16:05