Метавселенную «Фейсбук» раскритиковал автор DOOM и Quake Джон Кармак

Культовый разработчик Джон Кармак — создатель серий DOOM, Quake и Wolfenstein — а также бывший главный инженер Oculus, не уверен в будущем направлении метавселенной Марка Цукерберга.
Об этом он рассказал в видео-подкасте канала UploadVR.
По словам Кармака, идея создать метавселенную для бизнеса и развлечения ему очень нравится, однако он не уверен в успехе этой затеи.
Ранее он был главным инженером Oculus — компании, которая занимается производством шлемов виртуальной реальности. Именно в направлении объединения всех своих сервисов, включая виртуальную реальность, и хочет пойти Марк Цукерберг.
Многие люди будут удивлены, узнав, что я довольно активно выступал против каждой попытки создания метавселенной, которую мы пытались развернуть внутри компании со времён её приобретения.
По словам Кармака, у него есть свои причины не верить в новую затею главы Meta. Он сравнил идею Цукерберга с «ловушкой для астронавта-архитектора» — так Кармак называет идеи высшего руководства, которые практически невозможно выполнить обычным сотрудникам.
Астронавты-архитекторы» говорят о вещах только в самом широком смысле, не заботясь о том, как они на самом деле будут реализованы.
Я просто хочу вырвать себе волосы из-за этого. Вы не можете говорить общими словами о таких важных вещах, не упоминая средства их достижения.
По словам Кармака, разработчики из Oculus могут потратить долгие годы своих жизней на реализацию идеи метавселенной, а затем выяснить, что большинству пользователей она совсем не нужна. Его также беспокоят «чересчур общие формулировки» Марка Цукерберга — как будто у руководства нет конкретных планов по реализации своих идей.
Джон Кармак присоединился к Oculus в 2013 году в должности главного инженера. С тех пор компания выпустила несколько шлемов виртуальной реальности, а также была приобретена бывшей компанией Facebook. В 2019 Кармак ушел с должности на роль «консультирующего специалиста», сообщив, что желает углубиться в сферу разработки искусственного интеллекта.
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