Финал Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдет с 26 по 28 ноября

Ubisoft объявила, что финал седьмого сезона Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдёт с 26 по 28 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд соревнования составит 1,2 млн рублей.
Среди участников отметились знакомые команды, включая Virtus.pro, Team Empire и HellRaisers. Вдобавок на мероприятии дебютирует коллектив 4SV. Сам чемпионат пройдёт в формате Double Elimination.
Вдобавок разработчики позволят зрителям получить различные призы за активность и выиграть скидку в тематическом магазине атрибутике по шутера. Желающие смогут взглянуть и на свежие работы косплееров.
Сейчас в Rainbow Six Siege подходит к концу шестой года поддержки шутера и Ubisoft уже тизерит финальную операцию — «Большой калибр». Новый оперативником станет защитница Торн.
- 3 ноября 2021
-
21:19
-
21:16
-
19:55
-
18:44
-
18:28
-
18:12
-
18:00
-
17:33
-
17:15
-
17:06
-
16:57
-
16:29
-
15:52
-
15:43
-
15:06
-
14:45
-
14:33
-
13:30
-
13:18
-
12:54
-
12:37
-
12:24
-
12:00
-
11:39
-
11:05
-
10:29
-
10:19
-
09:24
-
09:14
-
02:54
-
02:21
- 2 ноября 2021
-
23:58
-
22:24
-
21:49
-
21:16