Финал Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдет с 26 по 28 ноября

Ubisoft объявила, что финал седьмого сезона Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдёт с 26 по 28 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд соревнования составит 1,2 млн рублей.

Среди участников отметились знакомые команды, включая Virtus.pro, Team Empire и HellRaisers. Вдобавок на мероприятии дебютирует коллектив 4SV. Сам чемпионат пройдёт в формате Double Elimination.

Double Elimination — основные матчи Best of Three (до двух побед), а финал — Best of Five (до трёх побед).

Вдобавок разработчики позволят зрителям получить различные призы за активность и выиграть скидку в тематическом магазине атрибутике по шутера. Желающие смогут взглянуть и на свежие работы косплееров.

Сейчас в Rainbow Six Siege подходит к концу шестой года поддержки шутера и Ubisoft уже тизерит финальную операцию — «‎Большой калибр». Новый оперативником станет защитница Торн.