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Финал Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдет с 26 по 28 ноября

Финал Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдет с 26 по 28 ноября
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Ubisoft объявила, что финал седьмого сезона Russian Major League по Rainbow Six Siege пройдёт с 26 по 28 ноября в онлайн-формате. Призовой фонд соревнования составит 1,2 млн рублей.

Среди участников отметились знакомые команды, включая Virtus.pro, Team Empire и HellRaisers. Вдобавок на мероприятии дебютирует коллектив 4SV. Сам чемпионат пройдёт в формате Double Elimination.

Double Elimination — основные матчи Best of Three (до двух побед), а финал — Best of Five (до трёх побед).

Вдобавок разработчики позволят зрителям получить различные призы за активность и выиграть скидку в тематическом магазине атрибутике по шутера. Желающие смогут взглянуть и на свежие работы косплееров.

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