Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» выйдет после третьих «Фантастических тварей»

Генеральный менеджер Warner Bros. Рэйчел Уэйкли в новом выпуске журнала Toy World рассказала о планах на 2022 год. В них попала ранне перенесённая Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».

По словам Уэйкли, в 2022 году компания планирует выпустить два крупных релиза. Первым станет фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», а вторым — игра Hogwarts Legacy.

Третья часть «Фантастических тварей» выйдет в апреле 2022 года.

Генеральный менеджер отметила, что реакция поклонников на трейлер Hogwarts Legacy была потрясающей.

Похоже, Hogwarts Legacy добьётся огромного успеха. Вам стоит дождаться релиза, чтобы получить уникальный способ взаимодействия со вселенной «Гарри Поттера».

Ролевую игру Hogwarts Legacy анонсировали в 2020 году. События развернутся в XIX веке вокруг ученика, который обладает древней тайной. Она способна разделить мир волшебников на части.

Релиз был запланирован на 2021 год, однако в январе Hogwarts Legacy перенесли на 2022-й. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.