Konami временно убрала из продажи несколько игр серии Metal Gear Solid
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Konami объявила о временном изъятии из продажи Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater, а также сборников с этими проектами. Компания объяснила, что ей «нужно продлить лицензию на использование некоторых исторических архивных кадров».
В настоящее время мы работаем над продлением лицензий на некоторые исторические архивные материалы, используемые в игре. Поэтому мы приняли решение приостановить продажи Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3 начиная с 8 ноября 2021 года.
Компания работает над тем, чтобы сделать эти продукты доступными для покупки как можно скорее. Спасибо за понимание.
О каких конкретно исторических кадрах идёт речь, издатель не уточнил. Вполне возможно, что речь идёт о вставках во время брифингов, в которых присутствуют кадры из архивных хроник. Компания не сообщила, когда именно игры вернутся в продажу.
Джон Кеннеди в исторической хронике из Metal Gear Solid 3
Ранее, Konami отложила релиз полной версии eFootball 2022 на весну 2022 года — ранее она должна была выйти 11 ноября.
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