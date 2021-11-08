WhatsApp позволили запускать на ПК без связи с телефоном

Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию мессенджера, которая позволяет использовать ПК-приложение без активного сопряжения с телефоном. Раньше для входа через ПК приходилось постоянно иметь рядом включенный телефон.
Теперь же надо лишь подключиться к учётной записи через QR-код и использовать приложение на ПК можно даже в случае потери или поломки телефона. Такая функция для WhatsApp в новинку, однако в других мессенджерах подобное практикуется уже давно.
Однако у беты есть ряд ограничений. Например, если ваш друг не обновит WhatsApp до последней версии, то с ним нельзя будет общаться по голосовой и видеосвязи. Разработчики обещают исправить это в ближайшее время.
Для участия в бета-тестировании достаточно установить сопряжение приложения с ПК. При желании тестирование можно и покинуть.
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