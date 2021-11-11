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Riot Games выпустила трейлер второго акта Arcane

Riot Games выпустила трейлер второго акта Arcane
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Официальный канал League of Legends опубликовал трейлер второго акта мультсериала «Аркейн». Он станет доступен 13 ноября эксклюзивно на Netflix.

Как и в первом акте, 13 ноября станут доступны три серии. Они расскажут о дальнейших событиях мира Рунтерры. Шоу уже обогнало по популярности «Игру в кальмара» в 38 странах и получило высочайшие оценки на крупных киносайтах. Третий акт из ещё трёх серий станет доступен 20 ноября — до этого также появится отдельный трейлер.

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События «Аркейн» разворачиваются вокруг сестёр Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends. Они вовлечены в противостояние двух городов: неблагополучного Зауна и прогрессивного Пилтовера. Баланс между поселениями нарушается из-за ремесла Хекстек, с помощью которого можно контролировать магическую энергию.

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