Роскомнадзор может оштрафовать онлайн-кинотеатр Megogo за мат и секс в эротической комедии

Онлайн-кинотеатр Megogo совершил административное правонарушение и поставил фильму с матом и сценами секса маркировку «16+», вместо «18+». На это обратил внимание Роскомнадзор и составил на сервис протокол.
Под удар попала комедия «Никто не знает про секс». В ленте с подобными темами всегда должен быть возрастной рейтинг для совершеннолетних, но в случае с этой картиной получилось иначе. Теперь Megogo грозит штраф от 200 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от того, будет он направлен руководителю или юридическому лицу.
Генеральный директор онлайн-кинотеатра Виктор Чеканов заявил, что так и не понял претензии со стороны Роскомнадзора. На данный момент весь мат зацензурен, а маркировку поменяли на «18+».
В начале ноября стало известно, что американская компания по разработке игр Unity Software Inc. купила студию, создававшую спецэффекты для «Аватара» и «Властелина колец». Сумма сделки превысила $ 1,5 млрд.
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