На Nintendo Switch появилось приложение Twitch

11 ноября на портативной консоли Nintendo Switch стало доступно приложение Twitch. Ранее на стриминговый сервис можно было попасть только через браузер. Приложение весит 31 мегабайт и доступно в том числе на русском языке. На Switch реализован полный функционал мобильного приложения во входом в аккаунт, возможностью подписаться и поддержать стримеров.

При этом неизвестно, почему отдельного Twitch так долго не было на консоли от Nintendo. Например, YouTube доступен уже 3 года — с ноября 2018-го.

Ранее в новом обновлении для подписчиков беты Xbox Insiders появилась новая функция — стриминг игр с консолей Xbox на Twitch. Это значит, что теперь транслировать игры можно напрямую — без установки и настройки отдельного приложения.