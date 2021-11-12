На Nintendo Switch появилось приложение Twitch
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11 ноября на портативной консоли Nintendo Switch стало доступно приложение Twitch. Ранее на стриминговый сервис можно было попасть только через браузер. Приложение весит 31 мегабайт и доступно в том числе на русском языке. На Switch реализован полный функционал мобильного приложения во входом в аккаунт, возможностью подписаться и поддержать стримеров.
При этом неизвестно, почему отдельного Twitch так долго не было на консоли от Nintendo. Например, YouTube доступен уже 3 года — с ноября 2018-го.
Ранее в новом обновлении для подписчиков беты Xbox Insiders появилась новая функция — стриминг игр с консолей Xbox на Twitch. Это значит, что теперь транслировать игры можно напрямую — без установки и настройки отдельного приложения.
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