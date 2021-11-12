Фильм по The Division начнут снимать уже в следующем году

Фильм по видеоигре Tom Clancy’s The Division от Ubisoft начнут снимать уже в следующем году. Об этом рассказал режиссёр проекта Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры») во время премьеры своего нового фильма «Красное уведомление».

Моим следующим фильмом будет The Division. Мы совсем недавно дописали сценарий к нему. Думаю, сначала я внесу некоторые коррективы, а затем мы начнём съёмки — это произойдёт уже в следующем году.

По словам Тёрбера, он очень любит оригинальную игру. Режиссёр «до сих пор не верит, что именно ему досталась возможность снимать кино по такой крупной игре». Главные роли в фильме исполнят Джейк Джилленхол («Октябрьское Небо», «Зодиак») и Джессика Честейн («Интерстеллар», «Прислуга»). Дата выхода картины пока не объявлена.

The Division — мультиплеерный шутер от Ubisoft Massive, вышедший в 2016 году. Действие игры разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке недалёкого будущего, в котором случилась пандемия. Игрок оказывается частью специального подразделения, которому необходимо не только сражаться с ужасным вирусом, но и противостоять угрозе, стоящей за его появлением.

Проект оказался очень успешен и заработал около $ 330 млн за первую неделю продаж. В 2019 году вышел сиквел — его действие происходит в Вашингтоне.