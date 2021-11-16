В пиратском экшене Sea of Thieves раздадут косметические предметы из Halo
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В честь 20-летия Xbox компания Rare анонсировала раздачу косметических предметов в Sea of Thieves, вдохновлённых серией Halo.
Идеально подходит для пиратов, которые хотят выглядеть ещё более легендарно.
Таким образом, в пиратском экшене подарят:
- Набор «Спартанский корабль»
- Флаг
- «Благородные Спартанские паруса»
Набор с кораблём можно будет забрать в период с 24 ноября по 1 декабря. С 1 по 8 декабря — флаг и «Благородные Спартанские паруса». Раздача пройдёт только в вышеуказанные сроки.
Ранее в честь 20-летия Xbox студия 343 Industries также начала раздачу эксклюзивного комплекта наград для игры для Halo Infinite. В набор вошли окраска для брони, штурмовая винтовка, а также юбилейные жетон, эмблема и брелок.
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