В пиратском экшене Sea of Thieves раздадут косметические предметы из Halo

В честь 20-летия Xbox компания Rare анонсировала раздачу косметических предметов в Sea of Thieves, вдохновлённых серией Halo.

Идеально подходит для пиратов, которые хотят выглядеть ещё более легендарно.

Таким образом, в пиратском экшене подарят:

Набор «Спартанский корабль»

Флаг

«Благородные Спартанские паруса»

Набор с кораблём можно будет забрать в период с 24 ноября по 1 декабря. С 1 по 8 декабря — флаг и «Благородные Спартанские паруса». Раздача пройдёт только в вышеуказанные сроки.

Ранее в честь 20-летия Xbox студия 343 Industries также начала раздачу эксклюзивного комплекта наград для игры для Halo Infinite. В набор вошли окраска для брони, штурмовая винтовка, а также юбилейные жетон, эмблема и брелок.