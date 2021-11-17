Соник появится в Monster Hunter Rise уже 26 ноября
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Capcom анонсировала проведение кроссовера с «Соником» в Monster Hunter Rise. Он стартует 26 ноября — в игре появятся скин Соника на персонажа и облик Тейлза для ездового животного.
Самого Соника можно будет брать с собой в путешествие и он окажет в бою поддержку. Судя по ролику, у ёжика будут вихревые атаки и возможность быстро перемещаться. В Monster Hunter Rise также есть канонические звуки вроде сбора колец и передвижения.
Ещё Соник сможет принимать ультимативный облик с золотым цветом. Вряд ли геймплейно этот скин будет отличаться от оригинального. Вероятно, его добавили в качестве пасхалки.
Релиз Monster Hunter Rise состоялся в марте 2021 года на Nintendo Switch. 12 января 2022-го игра выйдет на ПК через Steam.
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